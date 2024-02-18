Выпуск 23 | 18.02.2024 | Сезон 2

Единение с природой или страх за свое здоровье? Узнайте все секреты жизни Натали вместе с нами – смотрите онлайн семейное реалити Супербабуся 2 сезон 23 выпуск от 18.02.2024.

Третьей бабушек познакомит со своим неординарным стилем жизни бабушка-фрукторианка Натали. 46-летняя бабушка не употребляет мясо, а ест только фрукты и овощи без термической обработки. Участница шоу Супербабуся практикует здоровый способ жизни и открывает внуку разнообразный мир природы. Какие эксперименты и взгляды Натали ошеломят ее соперниц? Понравится ли бабушкам сыроедская кухня? И почему бабушка-фрукторианка разошлась с первым мужем? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Супербабуся 2 сезон 23 выпуск от 18.02.2024 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 22 выпуск (эфир от 18.02.2024)