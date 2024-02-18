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Video: Супербабуся 2 сезон 22 випуск - дивитись онлайн ефір від 18.02.2024

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 22 випуск від 18.02.2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супербабуся 2 сезон 22 випуск ефір від 18.02.2024 на СТБ
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Випуск 22 | 18.02.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 22 випуск від 18.02.2024 на сайті СТБ! Другою гостей зустрічатиме бабуся-квочка Наталія. Героїні 59 років, і вона працює адміністратором шкільної їдальні. У Наталії п’ятеро онуків, і вона всіх їх однаково любить. Бабуся щодня приходить до них у гості, допомагає невістці по господарству, може відвести чи забрати дітей зі школи чи садочку.

Героїня проєкту Супербабуся 2 сезон бабуся-квочка Наталія в минулому педагог. Їй дуже важливо, щоб онуки виросли освіченими людьми, тому старшим вона допомагає робити домашні завдання, а з молодшими займається розвиваючими іграми. Чи оцінять старання бабусі інші учасниці? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 22 випуск.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 21 випуск (ефір від 18.02.2024)

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