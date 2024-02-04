Выпуск 36 | 04.02.2024 | Сезон 2

Смотрите онлайн семейное реалити Супербабуся 2 сезон 36 выпуск от 04.02.2024, чтобы узнать, какая участница заслужила 10 баллов от Дмитрия Карпачева и почетный титул лучшей бабушки.

Для 54-летней Ирины семейные ценности и вера занимают первое место в жизни, поэтому она воспитывает дочерей и внуков по библейским принципам. Благородная бабушка рассказала соперницам, что она учит внуков правилам этикета, доброте и радушию, а ее дочери уже достигли непостижимых высот. Но такая безупречная семейная идиллия насторожила других бабушек. Действительно ли в отношениях Ирины с детьми все идеально? Какой самый большой грех в этой семье? И какая бабушка одержит победу? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 36 выпуск от 04.02.2024 на сайте СТБ.

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