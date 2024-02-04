Выпуск 35 | 04.02.2024 | Сезон 2

Как креативно и на расстоянии воспитывать творческих внучек? Об этом расскажет бабушка-циркачка Натали – смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 35 выпуск от 04.02.2024 на сайте телеканала СТБ.

53-летняя Натали положила начало настоящей цирковой династии, ведь она всю жизнь мечтала работать в цирке, а своих детей воспитала в постоянных путешествиях из-за гастролей. Бабушка-циркачка подарила дочери Тасе и сыну Виталию детство, наполненное яркими событиями и постоянными тренировками. Но был ли у них выбор? И будет ли у внучек Натали выбор жить другой жизнью в будущем? Все разведают бдительные бабушки в шоу Супербабуся 2024.

Натали поразит соперниц эффектным воздушным шоу, пригласит их в свою «берлогу» и познакомит с самыми близкими. Какую цену циркачи платят за яркую жизнь? Правда ли, что бабушка-циркачка сорвалась с высоты 7 метров? И о чем она больше всего сожалеет? Смотрите онлайн семейное шоу Супербабуся 2 сезон 35 выпуск от 04.02.2024.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 34 выпуск (эфир от 04.02.2024)