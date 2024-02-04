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Video: Супербабуся 2 сезон 34 выпуск - смотреть онлайн эфир от 04.02.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 34 выпуск от 04.02.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 34 выпуск эфир от 04.02.2024 на СТБ
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Выпуск 34 | 04.02.2024 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 34 выпуск от 04.02.2024 на сайте СТБ! Второй гостей будет встречать авторитарная бабушка Татьяна. Героине 61 год, и она бабушка на пенсии. У Татьяны есть 6-летняя внучка Катя, с которой она проводит очень много времени. Бабушка утром собирает девочку в садик, а вечером забирает домой. Татьяна занимается воспитанием внучки? Чем в это время занята ее дочь? Выяснят требовательные соперницы. Какими признаниями они поразятся? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн семейное реалити Супербабуся 2 сезон 34 выпуск.

Татьяна утверждает, что очень любит внучку, а девочка любит ее. Однако конкурентки проверят, действительно ли в семье авторитарной бабушки так много любви и какими методами Татьяна воспитывает внучку. Чем закончится ревизия? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 34 выпуск.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 33 выпуск (эфир от 04.02.2024)

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