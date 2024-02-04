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Video: Супербабуся 2 сезон 34 випуск - дивитись онлайн ефір від 04.02.2024

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 34 випуск від 04.02.2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супербабуся 2 сезон 34 випуск ефір від 04.02.2024 на СТБ
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Випуск 34 | 04.02.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 34 випуск від 04.02.2024 на сайті СТБ! Другою гостей зустрічатиме авторитарна бабуся Тетяна. Героїні 61 роки, і вона бабуся на пенсії. У Тетяни є 6-річна онука Катя, з якою вона проводить дуже багато часу. Бабуся зранку збирає дівчинку в садок, а ввечері забирає додому. Тетяна займається вихованням онуки? Чим у цей час зайнята її донька? З’ясують вимогливі суперниці. Якими зізнаннями вони будуть вражені? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 2 сезон 34 випуск.

Тетяна стверджує, що дуже любить свою онуку, а дівчина любить її. Проте конкурентки перевірять, чи справді в сім’ї авторитарної бабусі так багато любові та якими методами Тетяна виховує онуку. Чим закінчиться ревізія? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 34 випуск.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 33 випуск (ефір від 04.02.2024)

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