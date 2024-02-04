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Video: Супербабуся 2 сезон 33 випуск - дивитись онлайн ефір від 04.02.2024

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 33 випуск від 04.02.2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супербабуся 2 сезон 33 випуск ефір від 04.02.2024 на СТБ
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Випуск 33 | 04.02.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 33 випуск від 04.02.2024 на сайті СТБ! Цього тижня ви познайомитеся з дуже яскравими та кардинально різними учасницями. За титул супербабусі боротимуться бабуся на рейві Оксана, благородна бабуся Ірина, бабуся-циркачка Наталя та авторитарна бабуся Тетяна. Чим дивуватимуть учасниці? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 33 випуск.

Першою гостей зустрічатиме бабуся на рейві Оксана. Героїні 45 років, і вона молода бабуся. У неї двоє чудових онуків: 5-річний Святослав і 3-річний Данило. Героїня вважає себе супербабусею, яка своїм прикладом показує онукам, як насолоджуватися життям і веселитися, адже це дуже важливо для щасливого життя. Як суперниці оцінять гостинність бабусі на рейві Оксани? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Супербабуся сезон 2 випуск 33.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 32 випуск (ефір від 28.01.2024)

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