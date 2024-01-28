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Video: Супербабуся 2 сезон 32 выпуск - смотреть онлайн эфир от 28.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 32 выпуск от 28.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 32 выпуск эфир от 28.01.2024 на СТБ
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Бабуся-опора Олена поділиться дорогоцінним досвідом і болем свого життя – дивіться онлайн у сімейному реаліті Супербабуся 2 сезон 32 випуск від 28.01.2024 на телеканалі СТБ.

Останньою приймає гостей цього тижня 57-річна бабуся-опора Олена, яка насолоджується часом, проведеним із дев’ятимісячним внуком Тимофієм. Учасниця шоу Супербабуся 2024 працює в департаменті освіти й науки, де керує цілим відділом співробітників. Тим часом вдома залізна леді піклується про внука разом із дочкою Уляною. Час від часу в матері й дочки відбувається конфлікт поколінь через різні уявлення про методи виховання. Олена сказала суперницям, що ніколи не тисне на Уляну. Наскільки це правда? Чи є в Олени захоплення, крім роботи й внука? І за що її розкритикували конкурентки? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 32 випуск від 28.01.2024.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 31 випуск (ефір від 28.01.2024)

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