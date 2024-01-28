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Video: Супербабуся 2 сезон 32 выпуск - смотреть онлайн эфир от 28.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 32 выпуск от 28.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 32 выпуск эфир от 28.01.2024 на СТБ
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Бабушка-опора Елена поделится драгоценным опытом и болью своей жизни – смотрите онлайн в семейном реалити Супербабуся 2 сезон 32 выпуск от 28.01.2024 на телеканале СТБ.

Последней принимает гостей на этой неделе 57-летняя бабушка-опора Елена, которая наслаждается временем, проведенным с девятимесячным внуком Тимофеем. Участница шоу Супербабуся 2024 работает в департаменте образования и науки, где руководит целым отделом сотрудников. А дома железная леди заботится о внуке вместе с дочерью Ульяной. Время от времени у матери и дочери происходит конфликт поколений из-за разного понимания методов воспитания. Елена сказала соперницам, что никогда не давит на Ульяну. Правда ли это? Есть ли у Елены увлечения, кроме работы и внука? И за что ее раскритиковали конкурентки? Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 32 выпуск от 28.01.2024.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 31 выпуск (эфир от 28.01.2024)

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