Выпуск 32 | 28.01.2024 | Сезон 2

Бабушка-опора Елена поделится драгоценным опытом и болью своей жизни – смотрите онлайн в семейном реалити Супербабуся 2 сезон 32 выпуск от 28.01.2024 на телеканале СТБ.

Последней принимает гостей на этой неделе 57-летняя бабушка-опора Елена, которая наслаждается временем, проведенным с девятимесячным внуком Тимофеем. Участница шоу Супербабуся 2024 работает в департаменте образования и науки, где руководит целым отделом сотрудников. А дома железная леди заботится о внуке вместе с дочерью Ульяной. Время от времени у матери и дочери происходит конфликт поколений из-за разного понимания методов воспитания. Елена сказала соперницам, что никогда не давит на Ульяну. Правда ли это? Есть ли у Елены увлечения, кроме работы и внука? И за что ее раскритиковали конкурентки? Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 32 выпуск от 28.01.2024.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 31 выпуск (эфир от 28.01.2024)