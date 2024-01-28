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Video: Супербабуся 2 сезон 31 выпуск - смотреть онлайн эфир от 28.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 31 выпуск от 28.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 31 выпуск эфир от 28.01.2024 на СТБ
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Выпуск 31 | 28.01.2024 | Сезон 2

Есть ли золотая середина между строгим воспитанием и вседозволенностью? Об этом узнает бабушкина ревизия во время визита к Ирине – смотрите онлайн семейное реалити Супербабуся 2 сезон 31 выпуск от 28.01.2024.

Бабушка-логопед Ирина посвятила десять лет своей жизни раннему детскому развитию, благодаря чему помогает детям развивать правильное произношение. В шоу Супербабуся 2 сезон Ирина расскажет соперницам, почему она отдала бизнес дочери и взяла на себя бытовые дела и воспитание детей. Также конкурентки заметят, что бабушка-логопед фанатично придерживается в доме чистоты. Какой ценой в ее доме царит порядок? Почему Ирина контролирует каждый шаг своих домочадцев? И правда ли, что ее муж живет отдельно? Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 31 выпуск от 28.01.2024 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 30 выпуск (эфир от 28.01.2024)

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