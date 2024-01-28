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Video: Супербабуся 2 сезон 31 выпуск - смотреть онлайн эфир от 28.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 31 выпуск от 28.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 31 выпуск эфир от 28.01.2024 на СТБ
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Випуск 31 | 28.01.2024 | Сезон 2

Чи є золота середина між суворим вихованням і вседозволеністю? Про це дізнається бабусина ревізія під час гостин в Ірини – дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 2 сезон 31 випуск від 28.01.2024.

Бабуся-логопединя Ірина присвятила десять років свого життя ранньому дитячому розвитку, завдяки чому допомагає дітям розвивати правильну вимову. У шоу Супербабуся 2 сезон Ірина розповість суперницям, чому вона віддала бізнес дочці та взяла на себе побутові справи й виховання дітей. Також конкурентки помітять, що бабуся-логопединя фанатично дотримується в домі чистоти. Якою ціною в її будинку панує порядок? Чому Ірина контролює кожен крок своїх домочадців? І чи правда, що її чоловік живе окремо? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 31 випуск від 28.01.2024 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 30 випуск (ефір від 28.01.2024)

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