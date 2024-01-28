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Video: Супербабуся 2 сезон 30 выпуск - смотреть онлайн эфир от 28.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 30 выпуск от 28.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 30 выпуск эфир от 28.01.2024 на СТБ
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Випуск 30 | 28.01.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 30 випуск від 28.01.2024 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі гостей прийматиме бабуся зіркова тренерка Єва. Героїні 52 роки, і вона викладачка з вокалу. Майже все своє життя Єва присвятила музиці та дуже пишається своїми вихованцями. Її випускники зараз сяють у шоу-бізнесі та прославляють нашу країну. Що суперниці скажуть про самореалізацію Єви? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2.

Єва вважає себе вартою перемоги в проєкті, адже вона цікава, сучасна, багатогранна бабуся, яка постійно розвивається. У Єви є 5-річна онука Мія, і вони часто проводять час разом. Бабуся вчить дівчинку любити природу, навчає вокалу та залюбки активно проводить з нею час. Чи дійсно Єва так гарно виховує онуку? Які насправді стосунки в її родині? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2 випуск 30.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 29 випуск (ефір від 28.01.2024)

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