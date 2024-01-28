Випуск 29 | 28.01.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 29 випуск від 28.01.2024 на сайті СТБ! Цього тижня за омріяний титул змагатимуться театральна бабуся Альона, бабуся-логопединя Ірина, бабуся-зіркова тренерка Єва та бабуся-опора Олена. Чим здивують учасниці? Хто з них виявиться найкращою та отримає призові бали від Дмитра Карпачова? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон.

Першою гостей зустрічатиме театральна бабуся Альона. Героїні 57 років, і вже протягом 36 років вона працює актрисою в Харківському театрі для дітей і юнацтва. В Альони є онучка Ангеліна. Театральна бабуся вважає, що творчий підхід до дітей – найкращий метод виховання. Чи дійсно це так? Перевірять вимогливі суперниці. Яким буде їхній вердикт? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2 випуск 29.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 28 випуск (ефір від 21.01.2024)