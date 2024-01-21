Випуск 28 | 21.01.2024 | Сезон 2

Дотримання кордонів чи тотальний контроль? Тріо бабусь вирушає на ревізію життя екстремальної Наталі – дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 2 сезон 28 випуск від 21.01.2024 на телеканалі СТБ.

Бабуся-адреналін Наталя у свої 56 років захоплюється ризиковими видами хобі, адже постійно потребує яскравих вражень та емоцій. Учасниця шоу Супербабуся вирішила зробити суперницям сюрприз, щоб вони відчули те саме, що відчуває вона. Але хто наважиться на екстремальну авантюру? Що, на думку Дмитра Карпачова, Наталя може компенсувати своїми хобі? І чи справді бабуся-адреналін дає рідним свободу вибору? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 28 випуск від 21.01.2024.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 27 випуск (ефір від 21.01.2024)