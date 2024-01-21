Випуск 27 | 21.01.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 27 випуск від 21.01.2024 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі делегація бабусь завітає в гості до багатоонукової бабусі Ії. Чим вона здивує своїх суперниць? Дізнайтеся просто зараз!

У героїні проєкту Супербабуся 2 сезон 27 випуск Ії троє дітей і восьмеро внуків. Бабуся стверджує, що дуже любить їх усіх, проте вдома в неї суперниці побачать зовсім іншу картину. Виявляється, Ія займається лише однією онукою Настею. Вона возить її на заняття зі східних танців і різні змагання, а також шиє костюми для виступів. Чому в Ії немає часу й бажання спілкуватися з іншими внуками? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 27 випуск.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 26 випуск (ефір від 21.01.2024)