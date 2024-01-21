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Video: Супербабуся 2 сезон 27 выпуск - смотреть онлайн эфир от 21.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 27 выпуск от 21.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 27 выпуск эфир от 21.01.2024 на СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 27 випуск від 21.01.2024 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі делегація бабусь завітає в гості до багатоонукової бабусі Ії. Чим вона здивує своїх суперниць? Дізнайтеся просто зараз!

У героїні проєкту Супербабуся 2 сезон 27 випуск Ії троє дітей і восьмеро внуків. Бабуся стверджує, що дуже любить їх усіх, проте вдома в неї суперниці побачать зовсім іншу картину. Виявляється, Ія займається лише однією онукою Настею. Вона возить її на заняття зі східних танців і різні змагання, а також шиє костюми для виступів. Чому в Ії немає часу й бажання спілкуватися з іншими внуками? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 27 випуск.

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