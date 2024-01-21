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Video: Супербабуся 2 сезон 26 выпуск - смотреть онлайн эфир от 21.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 26 выпуск от 21.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 26 выпуск эфир от 21.01.2024 на СТБ
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Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 26 випуск від 21.01.2024 на сайті СТБ! Другою гостей зустрічатиме бабуся-психологиня Іра. Героїні 56 років, і вона допомагає людям краще розуміти себе та інших, розбиратися в стосунках і долати проблеми. Ірина керує громадською організацією, що об’єднує психологів і психоаналітиків. Своїм суперницям вона покаже свою організацією, яку очолює вже 20 років. Що бабусі скажуть про самореалізацію Ірини? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 26 випуск.

Ірина вважає себе супербабусею, адже дуже любить своїх дітей і онуку та хоче, щоб вони були щасливими. Бабуся залюбки проводить час з онукою та допомагає невістці та сину. Чи справді в сім’ї бабусі-психологині все так ідеально?  Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2 випуск 26.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 25 випуск (ефір від 21.01.2024)

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