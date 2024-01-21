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Video: Супербабуся 2 сезон 25 выпуск - смотреть онлайн эфир от 21.01.2024

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Випуск 25 | 21.01.2024 | Сезон 2

Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 25 випуск, в якому ви познайомитеся з новою четвіркою учасниць. Першою приймати гостей буде екстрасенс, тарологиня та психологиня Ірина – 57-річна ексцентрична бабуся, яка здивує своїх конкуренток.

Вся квартира жінки увішана її дипломами та сертифікатами, а за свої послуги тарологині вона бере немаленькі гроші. Учасниці скептично поставилися до такої професії, тим більше коли зʼясували, що Ірина до цього працювала на ринку. Такий карʼєрний шлях здався всім підозрілим.

В проєкті Супербабуся 2 сезон не сподобалось учасницям і те, що Іра бачиться зі своїм онуком всього раз на місяць. І це при тому, що живуть недалеко одне від одного. Чому так сталося? Що за конфлікт в родині намагається приховати Ірина? Дивіться просто зараз в Супербабуся 2 сезон 25 випуск

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 20 випуск (ефір від 14.01.2024)

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