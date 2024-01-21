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Video: Супербабуся 2 сезон 25 выпуск - смотреть онлайн эфир от 21.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 25 выпуск от 21.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 25 выпуск эфир от 21.01.2024 на СТБ
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Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 25 выпуск, в котором вы познакомитесь с новой четверкой участниц. Первой принимать гостей будет экстрасенс, тарологиня и психологиня Ирина – 57-летняя эксцентричная бабушка, которая удивит своих конкуренток.

Вся квартира женщины увешана ее дипломами и сертификатами, а за свои услуги тарологини она берет немаленькие деньги. Участницы скептически отнеслись к такой профессии, тем более, когда выяснили, что Ирина до этого работала на рынке. Такой карьерный путь показался всем подозрительным.

В проекте Супербабуся 2 сезон не понравилось участницам и то, что Ира видится со своим внуком всего раз в месяц. И это при том, что живут недалеко друг от друга. Почему так произошло? Что за конфликт в семье пытается скрыть Ирина? Смотрите прямо сейчас в Супербабуся 2 сезон 25 выпуск.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 20 выпуск (эфир от 14.01.2024)

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