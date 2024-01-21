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Video: Супербабуся 2 сезон 26 выпуск - смотреть онлайн эфир от 21.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 26 выпуск от 21.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 26 выпуск эфир от 21.01.2024 на СТБ
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Выпуск 26 | 21.01.2024 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 26 выпуск от 21.01.2024 на сайте СТБ! Второй гостей будет встречать бабушка-психолог Ира. Героине 56 лет, и она помогает людям лучше понимать себя и других, разбираться в отношениях и преодолевать проблемы. Ирина руководит общественной организацией, объединяющей психологов и психоаналитиков. Своим соперницам она покажет свою организацию, которую возглавляет уже 20 лет. Что бабушки скажут о самореализации Ирины? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 26 выпуск.

Ирина считает себя супербабушкой, ведь очень любит своих детей и внучку и хочет, чтобы они были счастливы. Бабушка с удовольствием проводит время с внучкой и помогает невестке и сыну. Действительно ли в семье бабушки-психолога все так идеально? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супербабуся сезон 2 выпуск 26.

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