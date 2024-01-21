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Video: Супербабуся 2 сезон 27 выпуск - смотреть онлайн эфир от 21.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 27 выпуск от 21.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 27 выпуск эфир от 21.01.2024 на СТБ
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Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 27 выпуск от 21.01.2024 на сайте СТБ! В сегодняшней программе делегация бабушек приедет в гости к многовнуковой бабушке Ии. Чем она удивит своих соперниц? Узнайте прямо сейчас!

У героини проекта Супербабушки 2 сезон 27 выпуск Ии трое детей и восемь внуков. Бабушка утверждает, что очень любит их всех, однако дома у нее соперницы увидят совсем другую картину. Оказывается, Ия занимается только одной внучкой Настей. Она возит ее на занятия по восточным танцам и различные соревнования, а также шьет костюмы для выступлений. Почему у Ии нет времени и желания общаться с другими внуками? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 27 выпуск.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 26 выпуск (эфир от 21.01.2024)

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