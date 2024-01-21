Выпуск 27 | 21.01.2024 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 27 выпуск от 21.01.2024 на сайте СТБ! В сегодняшней программе делегация бабушек приедет в гости к многовнуковой бабушке Ии. Чем она удивит своих соперниц? Узнайте прямо сейчас!

У героини проекта Супербабушки 2 сезон 27 выпуск Ии трое детей и восемь внуков. Бабушка утверждает, что очень любит их всех, однако дома у нее соперницы увидят совсем другую картину. Оказывается, Ия занимается только одной внучкой Настей. Она возит ее на занятия по восточным танцам и различные соревнования, а также шьет костюмы для выступлений. Почему у Ии нет времени и желания общаться с другими внуками? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 27 выпуск.

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