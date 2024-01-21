Выпуск 28 | 21.01.2024 | Сезон 2

Соблюдение границ или тотальный контроль? Трио бабушек отправляется на ревизию жизни экстремальной Натальи – смотрите онлайн семейное реалити Супербабуся 2 сезон 28 выпуск от 21.01.2024 на телеканале СТБ.

Бабушка-адреналин Наталья в свои 56 лет увлекается рискованными видами хобби, ведь постоянно нуждается в ярких впечатлениях и эмоциях. Участница шоу Супербабуся решила сделать соперницам сюрприз, чтобы они почувствовали то же, что испытывает она. Но кто решится на экстремальную авантюру? Что, по мнению Дмитрия Карпачева, Наталья может компенсировать своими хобби? И действительно ли бабушка-адреналин дает родным свободу выбора? Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 28 выпуск от 21.01.2024.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 27 выпуск (эфир от 21.01.2024)