Выпуск 29 | 28.01.2024 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 29 выпуск от 28.01.2024 на сайте СТБ! На этой неделе за желанный титул будут соревноваться театральная бабушка Алена, бабушка-логопед Ирина, бабушка-звездная тренер Ева и бабушка-опора Елена. Чем удивят участницы? Кто из них окажется лучшей и получит призовые баллы от Дмитрия Карпачева? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон.

Первой гостей будет встречать театральная бабушка Алена. Героине 57 лет, и уже 36 лет она работает актрисой в Харьковском театре для детей и юношества. У Алены есть внучка Ангелина. Театральная бабушка считает, что творческий подход к детям – самый лучший метод воспитания. Действительно ли это так? Проверят требовательные соперницы. Каков будет их вердикт? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супербабуся сезон 2 выпуск 29.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 28 выпуск (эфир от 21.01.2024)