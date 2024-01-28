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Video: Супербабуся 2 сезон 30 выпуск - смотреть онлайн эфир от 28.01.2024

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 30 выпуск от 28.01.2024. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супербабуся 2 сезон 30 выпуск эфир от 28.01.2024 на СТБ
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Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 30 выпуск от 28.01.2024 на сайте СТБ! В сегодняшней программе гостей будет принимать бабушка звездный тренер Ева. Героине 52 года, и она преподавательница по вокалу. Почти всю жизнь Ева посвятила музыке и очень гордится своими воспитанниками. Ее выпускники сейчас сияют в шоу-бизнесе и прославляют нашу страну. Что соперницы скажут о самореализации Евы? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабуся сезон 2.

Ева считает себя достойной победы в проекте, ведь она интересная, современная, многогранная, постоянно развивающаяся бабушка. У Евы есть 5-летняя внучка Мия, и они часто проводят время вместе. Бабушка учит девочку любить природу, учит вокалу и охотно активно проводит с ней время. Действительно ли Ева так хорошо воспитывает внучку? Какие на самом деле отношения в ее семье? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супербабуся сезон 2 выпуск 30.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 29 выпуск (эфир от 28.01.2024)

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