Выпуск 30 | 28.01.2024 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 30 выпуск от 28.01.2024 на сайте СТБ! В сегодняшней программе гостей будет принимать бабушка звездный тренер Ева. Героине 52 года, и она преподавательница по вокалу. Почти всю жизнь Ева посвятила музыке и очень гордится своими воспитанниками. Ее выпускники сейчас сияют в шоу-бизнесе и прославляют нашу страну. Что соперницы скажут о самореализации Евы? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабуся сезон 2.

Ева считает себя достойной победы в проекте, ведь она интересная, современная, многогранная, постоянно развивающаяся бабушка. У Евы есть 5-летняя внучка Мия, и они часто проводят время вместе. Бабушка учит девочку любить природу, учит вокалу и охотно активно проводит с ней время. Действительно ли Ева так хорошо воспитывает внучку? Какие на самом деле отношения в ее семье? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супербабуся сезон 2 выпуск 30.

Смотрите онлайн Супербабуся 2 сезон 29 выпуск (эфир от 28.01.2024)