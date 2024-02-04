Выпуск 33 | 04.02.2024 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 33 выпуск от 04.02.2024 на сайте СТБ! На этой неделе вы познакомитесь с очень яркими и кардинально разными участницами. За титул супербабушки сразятся бабушка на рейве Оксана, благородная бабушка Ирина, бабушка-циркачка Наталья и авторитарная бабушка Татьяна. Чем будут удивлять участницы? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 33 выпуск.

Первой гостей будет встречать бабушка на рейве Оксана. Героине 45 лет, и она молодая бабушка. У нее двое замечательных внуков: 5-летний Святослав и 3-летний Даниил. Героиня считает себя супербабушкой, которая своим примером показывает внукам, как наслаждаться жизнью и веселиться, ведь это очень важно для счастливой жизни. Как соперницы оценят гостеприимство бабушки на рейве Оксаны? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Супербабуся сезон 2 выпуск 33.

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