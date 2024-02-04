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Video: Супербабуся 2 сезон 35 випуск - дивитись онлайн ефір від 04.02.2024

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 35 випуск від 04.02.2024. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супербабуся 2 сезон 35 випуск ефір від 04.02.2024 на СТБ
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Випуск 35 | 04.02.2024 | Сезон 2

Як креативно й на відстані виховувати творчих внучок? Про це розповість бабуся-циркачка Наталі – дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2 сезон 35 випуск від 04.02.2024 на сайті телеканалу СТБ.

53-річна Наталі започаткувала справжню циркову династію, адже вона все життя мріяла працювати в цирку, а своїх дітей виховала в постійних мандрівках через гастролі. Бабуся-циркачка подарувала дочці Тасі й синові Віталію дитинство, наповнене яскравими подіями й постійними тренуваннями. Але чи був у них вибір? І чи у внучок Наталі буде вибір жити іншим життям у майбутньому? Все розвідають пильні бабусі в шоу Супербабуся 2024.

Наталі вразить суперниць ефектним повітряним шоу, запросить їх у свій «барліг» і познайомить із найріднішими. Яку ціну циркачі сплачують за яскраве життя? Чи правда, що бабуся-циркачка зірвалася з висоти 7 метрів? І про що вона найбільше жалкує? Дивіться онлайн сімейне шоу Супербабуся 2 сезон 35 випуск від 04.02.2024.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 34 випуск (ефір від 04.02.2024)

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