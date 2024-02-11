Выпуск 37 | 11.02.2024 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 37 выпуск от 11.02.2024 на сайте СТБ! На этой неделе за главный титул сразятся спортивная бабушка Лора, эзотерическая бабушка Светлана Стар, молодая бабушка Виктория и добрая бабушка Светлана. У каждой из героинь свой подход к воспитанию внуков, самореализации и хозяйственности. Кто из них окажется лучшей? Смотрите онлайн в проекте Супербабуся сезон 2.

Первую проверку пройдет молодая бабушка Виктория. Героине 45 лет, и она молодая мама и бабушка-подружка. У Виктории есть 11-летний сын Егор, 21-летняя дочь Анастасия и 2-летняя внучка Микаэлла. Виктория считает себя современным прогрессивным человеком, который следит за трендами и ведет активный образ жизни. Женщина гордится отношениями в своей семье и считает, что она с детьми на одной волне. Но действительно ли это так? Проверят требовательные соперницы. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 37 выпуск.

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