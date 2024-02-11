Выпуск 38 | 11.02.2024 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 38 выпуск от 11.02.2024 на сайте СТБ! Второй гостей будет встречать спортивная бабушка Лора. Героине 54 года, и она профессиональная тренер по фитнесу. Она ведет активный образ жизни, правильно питается и тщательно следит за водным балансом. Лоре важно, чтобы внук с самого рождения вел здоровый образ жизни, поэтому она тщательно следит за этим. Героиня проекта Супербабуся 2 сезон спортивная бабушка Лора ходит с внуком Мишей на плавание и занимается его спортивным развитием. Женщина активно помогает детям с воспитанием внука и дает много советов. Соперницам Лоры покажется, что она слишком вмешивается в жизнь внука. Так ли это действительно? Что расскажут сын и невестка Лоры? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 38 выпуск.

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