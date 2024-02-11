Выпуск 39 | 11.02.2024 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект Супербабуся 2 сезон 39 выпуск от 11.02.2024 на сайте телеканала СТБ, чтобы увидеть, как эзотерическая бабушка Светлана Стар заботится о внуках с помощью любви и волшебства.

Светлане Стар 57 лет, и она уже почти 30 лет работает риэлтором. Недавно эзотерическая бабушка открыла в себе дар целительства: она умеет лечить с помощью стихий. В шоу Супербабуся 2024 участница расскажет соперницам, как она исцеляет троих внуков от болезней, а также помогает дочерям. У Светланы Стар есть и другие таланты кроме гадания на картах таро и исцеления. Поразят ли они конкуренток? Есть ли у эзотерической бабушки авторитет в семье? И почему гостьи откажутся от ужина хозяйки? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн семейное шоу Супербабуся 2 сезон 39 выпуск от 11.02.2024.

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