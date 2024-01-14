Выпуск 17 | 14.01.2024 | Сезон 2

Смотрите новый выпуск Супербабуся 2 сезон 17 выпуск от 14.01.2024! В этом эпизоде встретятся Ирина – блогер, которая стала известной уже за 60, бабушка-цветочек Танюня, бизнесвумен Татьяна, для которой работа на первом месте, и бабушка-хозяйка Мария. Первая встреча вызвала у бабушек неоднозначные эмоции, ведь их взгляды на жизнь оказались абсолютно разными!

Первой в 17 выпуске проекта Супербабуся 2 сезон гостей принимала бабушка-цветочек Танюня. Она считает себя достойной победы, ведь она молодая, красивая, активная и всегда на одной волне со своим сыном Ярославом и внуком Романом. Бабушка пытается научить сына и невестку, как правильно воспитывать ребенка. Танюня старается правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Она придерживается вегетарианской диеты и иногда прибегает к нетрадиционной медицине. Так ли правильно ее питание? И что думает невестка Танюни о помощи свекрови? Узнайте прямо сейчас – смотрите проект Супербабуся 2 сезон 17 выпуск от 14.01.2024.

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