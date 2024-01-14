Випуск 17 | 14.01.2024 | Сезон 2

Дивіться новий випуск Супербабуся 2 сезон 17 випуск від 14.01.2024! У цьому епізоді зустрінуться Ірина – блогерка, яка стала відомою вже за 60, бабуся-квітонька Танюня, бізнесвумен Тетяна, для якої робота на першому місці, та бабуся-господиня Марія. Перша зустріч викликала у бабусь неоднозначні емоції, адже їхні погляди на життя виявилися абсолютно різними!

Першою в 17 випуску проєкту Супербабуся 2 сезон гостей приймала бабуся-квітонька Танюня. Вона вважає себе гідною перемоги, адже вона молода, гарна, активна і завжди на одній хвилі зі своїм сином Ярославом та онуком Романом. Бабуся намагається навчити сина та невістку, як правильно виховувати дитину. Танюня намагається правильно харчуватися та вести здоровий спосіб життя. Вона дотримується вегетаріанської дієти і іноді вдається до нетрадиційної медицини. Чи правильне її харчування? І що думає невістка Танюні про допомогу свекрухи? Дізнайтеся просто зараз – дивіться проєкт Супербабуся 2 сезон 17 випуск від 14.01.2024.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 15 випуск (ефір від 23.02.2022)