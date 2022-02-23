Дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 2 сезон 15 випуск від 23.02.2022 на сайті Teleportal.ua! У сьогоднішній програмі гостей зустрічатиме ощадлива бабуся Людмила, яка залюбки поділиться лайфхаками з економії та домашньої дисципліни. Жінка живе разом з онуками: 19-річним Артемом і 10-річною Кароліною. Щоб забезпечити дітей усім найкращим, Людмила працює на трьох роботах. Хочете дізнатися, чому Артем і Кароліна живуть з бабусею, а не з батьками? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся 2022.

Своїм суперницям Людмила розповість, що вона дуже сувора бабуся, яка привчає онуків до порядку та слухняності. Якщо якісь речі у квартирі лежать не на своєму місці, то вони відразу відправляються у сміття. Як конкурентки оцінять такі виховні методи? Не пропустіть цікаве знайомство – дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2 випуск 15.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 14 випуск (ефір від 22.02.2022)