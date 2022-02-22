У проєкті Супербабуся 2 сезон 14 випуск від 22.02.2022 гостей зустрічає бабуся-опікунка Світлана. Вона для своєї онуки Лізи скоріше мати, ніж бабуся, адже дівчинка втратила батьків ще зовсім маленькою. Отже, Ліза не приїжджає до бабусі у вихідні, а живе з нею постійно. Світлана дуже постаралася, щоб стати повноцінною заміною матері для своєї онуки. Вони дуже дружні, і Світлана абсолютно нічим не обмежує свою онучку. Чи йде це їй на користь? Дивіться у програмі Супербабуся 2022.

Світлана вже багато років працює ріелтором. Вона успішно продає будинки та квартири. Ця робота дозволила їй влаштувати безхмарне життя для своєї онуки. Ліза знає, що бабуся будь-якої миті готова дати гроші на її побажання, чи то брендові речі, чи то телефон останньої моделі. Але чи цінує Ліза бабусину щедрість? Дізнайтесь у проєкті Супербабуся 2 сезон 14 випуск.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 13 випуск (ефір від 21.02.2022)