Дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 2 сезон 13 випуск від 21.02.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі ви познайомитеся з новою четвіркою учасниць, а також завітаєте в гості до блискучої бабусі Світлани. Жінка працює медсестрою, захоплюється танцями та активно займається спортом. У Світлани дві дорослі доньки, з якими вона спілкується, як з подругами. Також у героїні є 2-річний онук Олексій, який живе в іншому місті разом з батьками, а до бабусі приїжджає в гості раз на кілька місяців.

У 13 випуску Супербабуся 2022 Світлана розповість, що її ціль у проєкті – показати, що бабусі можуть бути сучасними, активними та займатися тим, що їм цікаво. Як суперниці оцінять Світлану? Що вони скажуть про її захоплення та стосунки з доньками й онуком? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2 випуск 13.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 12 випуск (ефір від 17.02.2022)