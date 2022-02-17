Дивіться Супербабуся 2 сезон 12 випуск від 17.02.2022! Учасниці вирушать у гості до онукозалежної бабусі Ірини. Вона з тих бабусь, які намагаються якнайбільше часу проводити з дітьми. Іра постійно говорить про онука Мішу з неприхованим захопленням. Вона називає його своєю найближчою людиною. Добре, що бабуся і онук дружні, але чи не дуже бабуся втручається в життя своєї дочки та її дитини?

Героїня 12 випуску проєкту Супербабуся 2022 водить онука по музеями, гуляє з ним у парках, грає в настільні ігри, водить на тренування та підтримує на змаганнях. Здавалося б, бездоганна бабуся! Однак у решти учасниць виникне питання: чи має Іра якесь особисте життя, не пов'язане з турботою про онука? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Супербабуся 2 сезон 12 випуск від 17.02.2022!

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 11 випуск (ефір від 17.02.2022)