Смотрите Супербабушка 2 сезон 12 выпуск от 17.02.2022! Участницы отправятся в гости к внукозависимой бабушке Ирине. Она из тех бабушек, которые стараются как можно больше времени проводить с детьми. Ира постоянно говорит о внуке Мише с нескрываемым восторгом. Она называет его своим самым близким человеком. Хорошо, что бабушка и внук дружны, но не слишком ли сильно бабушка вмешивается в жизнь своей дочери и ее ребенка?

Героиня 12 выпуска проекта Супербабушка 2022 водит внука по музеям, гуляет с ним в парках, играет в настольные игры, водит на тренировки и поддерживает на соревнованиях. Казалось бы, идеальная бабушка! Однако у остальных участниц возникнет вопрос: есть ли у Иры какая-то личная жизнь, не связанная с заботой о внуке? Узнайте прямо сейчас – смотрите Супербабушка 2 сезон 12 выпуск от 17.02.2022!

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