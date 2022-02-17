Смотрите онлайн проект Супербабушка 2 сезон 11 выпуск от 17.02.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе гостей будет встречать бабушка-чирлидерша Анеля. Она мастер спорта по спортивной гимнастике, более 50 лет преподает аэробику, а также создала команду чирлидерш, в составе которой женщины за 60.

В 11 выпуске Супербабушка 2022 Анеля познакомит соперниц с 18-летним внуком Марком, которому она заменила родителей. А на ужине женщины встретятся со взрослым сыном Анели, который расскажет шокирующие факты о своей жизни. Что поразит бабушек? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн семейное реалити Супербабушка сезон 2 выпуск 11.

Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 10 выпуск (эфир от 15.02.2022)