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Video: Супербабушка 2 сезон 11 выпуск от 17.02.2022

Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 11 выпуск от 17 февраля 2022. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Супербабушка 11 выпуск (эфир от 17.02.2022) на СТБ
Выпуск 11 | 17.02.2022 | Сезон 2

Смотрите онлайн проект Супербабушка 2 сезон 11 выпуск от 17.02.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе гостей будет встречать бабушка-чирлидерша Анеля. Она мастер спорта по спортивной гимнастике, более 50 лет преподает аэробику, а также создала команду чирлидерш, в составе которой женщины за 60. 

В 11 выпуске Супербабушка 2022 Анеля познакомит соперниц с 18-летним внуком Марком, которому она заменила родителей. А на ужине женщины встретятся со взрослым сыном Анели, который расскажет шокирующие факты о своей жизни. Что поразит бабушек? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн семейное реалити Супербабушка сезон 2 выпуск 11.

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