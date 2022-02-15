Участница проекта Супербабушка 2 сезон 10 выпуск – бабушка в короне Тамара. В 51 год женщина чувствует себя молодой и красивой, внуки зовут ее по имени, а младшая дочь Томы на несколько лет младше старшей внучки женщины.

Тамара гордится тем, что не побоялась принять участие в конкурсе красоты. Она подает детям пример в уходе за собой. Героиня 10 выпуска шоу Супербабушка часто покупает дочке и внучке одежду, которую считает красивой. В конце концов, Тамара может это себе позволить – она успела прилично заработать на собственном бизнесе, а теперь живет ради себя. Но находится ли женщина в мире с собой, если она чувствует необходимость в пластических операциях? И почему дети и внуки Тамары говорят, что она постоянно на что-то злится? Узнайте прямо сейчас – смотрите Супербабушка 2 сезон 10 выпуск от 15.02.2022!

Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 9 выпуск (эфир от 14.02.2022)