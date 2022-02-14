Смотрите онлайн семейное реалити Супербабушка 2 сезон 9 выпуск от 14.02.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе бабушка-мастерица Наталья поделится своим опытом в хозяйственности, самореализации и воспитании внуков. Она профессионально занимается лепкой из глины и рисованием. Наталья очень творческая личность и своих внуков тоже привлекает к искусству.

В 9 выпуске Супербабушка 2022 Наталья познакомит соперниц со своими внучками: 7-летней Дианой и 2-летней Марьяной. Также героиня расскажет, что в доме девочки могут делать все, что захотят. Как соперницы отреагируют на столь лояльный подход к воспитанию внуков? Какую шокирующую правду узнают об отношениях Натальи с дочерью? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супербабушка сезон 2 выпуск 9.

Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 8 выпуск (эфир от 10.02.2022)