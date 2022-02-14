Дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 2 сезон 9 випуск від 14.02.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі бабуся-майстриня Наталя поділиться своїм досвідом у хазяйновитості, самореалізації та вихованні онуків. Вона професійно займається ліпленням з глини та малюванням. Наталя дуже творча особистість і своїх онуків також залучає до мистецтва.

У 9 випуску Супербабуся 2022 Наталя познайомить суперниць зі своїми онучками: 7-річною Діаною та 2-річною Мар’яною. Також героїня розповість, що у її домі дівчатка можуть робити все, що захочуть. Як суперниці відреагують на такий лояльний підхід до виховання онуків? Яку шокуючу правду вони дізнаються про стосунки Наталі з донькою? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2 випуск 9.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 8 випуск (ефір від 10.02.2022)