У проєкті Супербабуся 2 сезон 8 випуск гостей приймає розкішна бабуся Віккі. Вона весь тиждень розповідала суперницям про те, як вона багато працює, подорожує та займається собою. Але чи займається при цьому бабуся своєю онукою? Виявляється, діти Віккі не живуть в Україні, тому вона дуже рідко зустрічається з дитиною. Чи можна бути доброю бабусею та повноцінно брати участь у вихованні дитини на відстані? Дізнайтеся просто зараз, чи справляється із цим завданням Віккі.

Будинок розкішної бабусі здивує учасниць у 8 випуску Супербабуся. На словах Віккі стверджує, що обирає все найкраще, але при цьому будинок у неї маленький і потребує ремонту. Можливо, життя Віккі не настільки розкішне, як вона намагається показати? Що як вона лише грає на публіку? Дізнайтеся просто зараз, як потяг до хорошого життя вплинув на стосунки Віккі з дітьми, – дивіться Супербабуся 2 сезон 8 випуск.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 7 випуск (ефір від 09.02.2022)