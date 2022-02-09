Дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 2 сезон 7 випуск від 09.02.2022 на сайті телеканалу СТБ! Сьогодні зі своєю сім’єю познайомить бабуся-тренерка Оксана. Вона майстер спорту з ковзанярського спорту і вже понад 10 років працює тренеркою зі швидкісного бігу на роликах. Оксана активно долучає своїх онуків до спорту: 11-річний Міша, 6-річна Мілана та 5-річний Святослав уже впевнено стоять на роликах і не пропускають тренування.

У проєкті Супербабуся 2022 Оксана розповість суперницям, що вона сувора мама і бабуся. Жінка вважає, що дисципліна повинна бути у всьому, адже лише так можна досягнути поставлених цілей. До яких наслідків призвели Оксанині суворі методи виховання? Які насправді стосунки у неї з доньками та онуками? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2 випуск 7.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 6 випуск (ефір від 08.02.2022)