Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 6 випуск від 08.02.2022! Бабуся-екстремалка Вікторія у свої 53 роки молодо виглядає, зухвало одягається, їздить на мотоциклі та обожнює гострі відчуття. Стрибнути з парашутом? Так, такі розваги Вікторії до душі! В учасниць проєкту поведінка Вікторії викликала змішані почуття. Чи можна так ризикувати власним життям? Більше того – Вікторія їздить на великій швидкості разом з онукою! Чи не небезпечні захоплення бабусі для малечі?

Учасниць шоу Супербабуся 2022 обурив безлад у Вікторії вдома. В одній квартирі живуть три жінки – сама бабуся-екстремалка, колишня дружина її сина та онука Маша. Чому після розлучення невістка залишилася зі свекрухою? Вікторія дуже погано відгукується про те, як мати виховує Машу, але чи справляється бабуся із цим завданням краще? Дивіться у програмі Супербабуся 2 сезон 6 випуск.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 5 випуск (ефір від 07.02.2022)