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Video: Супербабушка 2 сезон 6 выпуск от 08.02.2022

Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 6 выпуск от 8 февраля 2022. Смотреть онлайн новый выпуск шоу Супербабушка 6 выпуск (эфир от 08.02.2022) на СТБ
Выпуск 6 | 08.02.2022 | Сезон 2

Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 6 выпуск от 08.02.2022! Бабушка-экстремалка Виктория в свои 53 года молодо выглядит,  дерзко одевается, ездит на мотоцикле и обожает острые ощущения. Прыгнуть с парашютом?  Да, такие развлечения Виктории по душе! У участниц проекта поведение Виктории вызвало смешанные чувства. Допустимо ли так рисковать собственной жизнью? Более того – Виктория ездит на большой скорости вместе с внучкой! Не опасны ли увлечения бабушки для малышки?

Участниц шоу Супербабушка 2022 возмутил беспорядок у Виктории дома. В одной квартире живут три женщины – сама бабушка-экстремалка, бывшая жена ее сына и внучка Маша. Почему после развода невестка осталась со свекровью? Виктория очень плохо отзывается о том, как мать воспитывает Машу, но справляется ли бабушка с этой задачей лучше? Смотрите в программе Супербабушка 2 сезон 6 выпуск.

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