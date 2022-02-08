Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 6 выпуск от 08.02.2022! Бабушка-экстремалка Виктория в свои 53 года молодо выглядит, дерзко одевается, ездит на мотоцикле и обожает острые ощущения. Прыгнуть с парашютом? Да, такие развлечения Виктории по душе! У участниц проекта поведение Виктории вызвало смешанные чувства. Допустимо ли так рисковать собственной жизнью? Более того – Виктория ездит на большой скорости вместе с внучкой! Не опасны ли увлечения бабушки для малышки?

Участниц шоу Супербабушка 2022 возмутил беспорядок у Виктории дома. В одной квартире живут три женщины – сама бабушка-экстремалка, бывшая жена ее сына и внучка Маша. Почему после развода невестка осталась со свекровью? Виктория очень плохо отзывается о том, как мать воспитывает Машу, но справляется ли бабушка с этой задачей лучше? Смотрите в программе Супербабушка 2 сезон 6 выпуск.

Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 5 выпуск (эфир от 07.02.2022)