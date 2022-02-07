Смотрите онлайн семейное реалити Супербабушка 2 сезон 5 выпуск от 07.02.2022 на сайте телеканала СТБ! Прямо сейчас вы познакомитесь с новой четверкой участниц, среди которых будут бабушка-экстремалка Виктория, бабушка-тренер Оксана, бабушка-домохозяйка Алла и роскошная бабушка Викки. Кто из них получит самые высокие баллы от соперниц и призовые от Дмитрия Карпачева? Узнаете совсем скоро!

В 5 выпуске Супербабушки 2022 гостей будет принимать бабушка-домохозяйка Алла. Она – хранительница домашнего очага, любит готовить, убирать и заниматься хозяйством. У героини есть дочь, которая подарила замечательного внука Артура. Алла считает, что воспитанием детей должны заниматься родители, поэтому она во всем поддерживает дочь и никогда не критикует ее воспитательные методы. Что соперницы скажут о таких правилах? Оценят ли они хозяйственность и самореализацию Аллы? Смотрите онлайн проект Супербабушка сезон 2 выпуск 5.

Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 4 выпуск (эфир от 03.02.2022)