В проекте Супербабушка 2 сезон 4 выпуск от 03.02.2022 гостей принимает жена капитана Наталья. Ее образ жизни соперницам покажется странным. Наташа не работает, но при этом у нее дома не убрано. Чем же она занимается целыми днями? Узнайте прямо сейчас!

Наташа в 4 выпуске проекта Супербабушка расскажет соперницам о своем необычном хобби – гирудотерапии. Она точно знает, как ставить пиявки так, чтобы они оказали целительный омолаживающий эффект. Конечно же, бабушек заинтересует такое чудо-средство! Кто получит бесплатный сеанс гирудотерапии в гостях у Наташи?

Наташа и ее дочка не всегда соглашаются насчет методов воспитания детей. Наташа уверена: она как бабушка должна баловать внуков, поэтому позволяет им все! Как это сказывается на их поведении? Узнайте в программе Супербабушка 2 сезон 4 выпуск от 03.02.2022.

Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 3 выпуск (эфир от 02.02.2022)