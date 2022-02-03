У проєкті Супербабуся 2 сезон 4 випуск від 03.02.2022 гостей приймає дружина капітана Наталя. Її спосіб життя суперницям здасться дивним. Наталя не працює, але при цьому в неї вдома не прибрано. Чим вона займається цілими днями? Дізнайтеся просто зараз!

Наташа у 4 випуску проєкту Супербабуся розповість суперницям про своє незвичайне хобі – гірудотерапію. Вона точно знає, як ставити п’явки так, щоб вони мали цілющий омолоджуючий ефект. Звичайно ж, бабусь зацікавить такий чудо-засіб! Хто отримає безкоштовний сеанс гірудотерапії у гостях у Наташі?

Наталя та її донька не завжди погоджуються щодо методів виховання дітей. Наташа впевнена: вона як бабуся повинна балувати онуків, тож дозволяє їм усе! Як це позначається на їхній поведінці? Дізнайтесь у програмі Супербабуся 2 сезон 4 випуск від 03.02.2022.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 3 випуск (ефір від 02.02.2022)