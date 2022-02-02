Дивіться онлайн сімейне реаліті Супербабуся 2 сезон 3 випуск від 02.02.2022 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі фешн-бабуся Анна, дружина капітана Наталя та бабуся без вихідних Світлана завітають у гості до самовідданої бабусі Людмили. Якими секретами поділиться жінка та чим вона здивує своїх суперниць? Дізнайтеся просто зараз!

У 3 випуску Супербабуся 2022 Людмила розповість, що вона 24/7 допомагає своїм дітям і онукам. Героїня живе разом з сім’єю молодшого сина і ніколи не ігнорує їхні прохання. Людмила допомагає невістці з прибиранням, приготуванням їжі і вихованням дітей. Чи є у бабусі час на себе? Чим цікавиться Людмила, окрім онуків? Дивіться онлайн проєкт Супербабуся сезон 2 випуск 3.

Дивіться онлайн Супербабуся 2 сезон 2 випуск (ефір від 01.02.2022)