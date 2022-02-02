Смотрите онлайн семейное реалити Супербабушка 2 сезон 3 выпуск от 02.02.2022 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе фешн-бабушка Анна, жена капитана Наталья и бабушка без выходных Светлана приедут в гости к самоотверженной бабушке Людмиле. Какими секретами поделится женщина и чем она удивит своих соперниц? Узнайте прямо сейчас!

В 3 выпуске Супербабушки 2022 Людмила расскажет, что она 24/7 помогает своим детям и внукам. Героиня живет вместе с семьей младшего сына и никогда не игнорирует их просьбы. Людмила помогает невестке с уборкой, готовкой еды и воспитанием детей. Есть ли у бабушки время на себя? Чем интересуется Людмила, кроме внуков? Смотрите онлайн проект Супербабушка сезон 2 выпуск 3.

Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 2 выпуск (эфир от 01.02.2022)