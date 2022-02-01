Смотри онлайн Супербабушка 2 сезон 2 выпуск от 01.02.2022! Противостояние бабушек из Одессы продолжается. Как воспитывает внуков бабушка без выходных Светлана, которая проводит с внуками больше времени, чем их родители? Узнайте прямо сейчас!

Светлана во 2 выпуске Супербабушка 2 сезон объясняет отсутствие матери рядом с детьми тем, что ее дочь Александра очень много работает. Саша практически не видит своих сыновей – она приезжает раз в 10 дней и проводит с мальчиками от силы полтора дня. Кем же работает женщина? Ответ на этот вопрос вас удивит!

Светлана крутится, как может. Она готовит есть, убирает, сдает в аренду комнаты в доме и постоянно занимается внуками. Ее методы воспитания вызовут неодобрение со стороны соперниц, ведь Света не считает телесные наказания злом. А что скажет по этому поводу Дмитрий Карпачев? Узнайте в программе Супербабушка 2 сезон 2 выпуск от 01.02.2022!

Смотрите онлайн Супербабушка 2 сезон 1 выпуск (эфир от 31.01.2022)