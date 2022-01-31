Энергичные, современные и стильные бабушки вернулись! В проекте Супербабушка 2 сезон 1 выпуск от 31.01.2022 вы познакомитесь с интересной четверкой участниц, которые расширят границы молодости и докажут, что супер можно быть в любом возрасте. На этой неделе первой требовательную делегацию соперниц примет фешн-бабушка Анна. Она встретит их в костюме маркизы и устроит костюмированное дефиле на красной дорожке. Оценят ли участницы необычный прием и развлечение? Смотрите в 1 выпуске Супербабушка 2022 онлайн.

Один из воспитательных принципов Анны – не растворяться во внуках. Она считает, что женщина всегда должна развиваться, находить время на хобби и следить за внешностью, а внуков нянчить тогда, когда есть свободное время. Как соперницы отреагируют на такой подход Анны? Почему они заподозрят ее в неискренности? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супербабушка сезон 2 выпуск 1 на сайте СТБ!

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